Laure VUILLOT

Forte d'une expérience professionnelle significative de 25 années dans le secteur de l'automobile,logistique, travaux public, produit chimiques, peinture, où j'ai occupée différents postes à responsabilité, en tant que responsable de site, achats, qualité, gestion administrative, en conduite et en mise en place de projet et en encadrement dans des structures aussi diversifiées.

Mon parcours professionnel m'a permis de développer des qualités d'adaptabilité, de rigueur, d'organisation, de confidentialité, de responsabilité et d'autonomie mais aussi et surtout d'acquérir des compétences techniques nécessaires aux différents postes que j'ai pu occupés.

Dynamique, calme, discrète, consciencieuse, sociable, je reste aujourd'hui à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

Entretiens professionnels

Sécurité

Comptabilité

Risques psycho sociaux

Management de la qualité

5S

Communication externe

Community management