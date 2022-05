Laure WASIELEWSKI

Bonjour, diplômée de l'IFAG Lyon (Ecole Supérieure de Management et Gestion - Spé Marketing - Master 2), je suis actuellement en poste chez Trajectoire (MDD éclairage du groupe Sonepar) en tant qu'Animatrice Marketing.

Auparavant, j'ai passé deux ans au service Achats / Marketing au siège de Sonepar Sud Est, distributeur de matériel électrique à destination des professionnels (installateurs, utilisateurs).

Bilingue francais / italien et parlant anglais couramment, le marketing opérationnel, la communication et la gestion de projet sont les domaines m'intéressant le plus. Une orientation vers l'international serait un réel plus.

Sociable, motivée, investie dans ce que j'entreprends, j'ai pour habitude de mener mes projets à terme et d'être source de proposition au sein de mon équipe.



Je peux vous envoyer mon cv et ma lettre de motivation si mon profil vous intéresse.

Dans l'attente de vous lire...



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Communication