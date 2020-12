Laurence AMIET

Aujourd'hui Responsable de Rayon Meubles, mes 20 ans d'expérience au sein de Conforama m'ont permis via mes différents postes d'acquérir une très bonne maîtrise du circuit de distribution, du management d'équipe et du coaching.

Mon expérience en tant que Responsable SAV m'a également permis de positionner la satisfaction client parmi les priorités, couplée au maintien de la viabilité du stock.

Mon esprit d'équipe, mon dynamisme et ma rigueur sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Assiduité et professionalisme

Dynamisme

Esprit d'équipe

Rigueur

Management

Stock Control

Business Analysis

Forecasting

Merchandising

conseil assistance

Product Management