Laurence AUBAUD

Bonjour, je suis assistante depuis une vingtaine d'années et plus spécialisée dans le bâtiment, 2nd oeuvre depuis 8 ans.

J'organise des événements tels que des salons (Batimat, Aquibat, séminaire) et je peux aussi mettre en place des "process" tant au niveau logistique qu'administratif.

J'ai de l'expérience dans le domaine du CPI (Conseil en Propriété Industrielle) et dans la gestion de SCI et j'ai également une licence interne de conduite de chariot élévateur.



Mes compétences :

AutoCAD LT

Microsoft Office 2010

Facturation

Relance client

Réponse aux appels d'offres

Gestion des litiges

Relation fournisseurs

Gestion locative

Relations clients

Gestion des stocks

Organisation d'évènements

Approvisionnement

Gestion administrative