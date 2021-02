Laurence CASTILLO-MORELLATO

Actuellement en poste au sein du laboratoire Septodont (Médicaments et dispositifs médicaux dentaires) en tant que GLOBAL SAFETY OFFICER (pharmaco et matério-vigilance en maison mère).



Avant çà, j'ai occupé un poste de chargée de pharmacovigilance durant 3 ans et 1/2 dans les laboratoires Servier et durant 6 mois dans le département de pharmacovigilance au sein de la société Roche SAS, filiale France.

L'ensemble de ces expériences me permettent aujourd'hui de bien connaitre les attentes d'une filiale que d'une maison mère.

A L'ECOUTE D'OPPORTUNITES, n'hésitez pas à me contacter.



Mes COMPETENCES :

- Planification et rédaction des rapports de sécurité (médicaments et dispositifs médicaux) ;

- Réponses aux demandes des autorités de santé ;

- Détection et évaluation des signaux ; Rédaction de plans de gestion des risques (RMP) ;

- Rédaction et mise à jour de linformation produits;

- Rédaction et mise à jour des procédures du service;

- Echange avec les agents locaux de pharmacovigilance ;

- Traitement, documentation, évaluation de limputabilité de cas de PV (notifications spontanées, compassionate use, cas issus dessais cliniques et de la littérature) ;

- Enregistrement des cas dans différentes bases de données format E2B (Argus Safety, Safety Easy, ARISg) ; Codification MedDRA (ADR, indications, résultats) ;

- Veille réglementaire et veille de la littérature ;

- Coordination dune équipe de pharmacovigilance (Gestion d'une équipe de 6 personnes) : priorisation de lactivité, compliance, contrôle qualité des cas, interaction avec le client.