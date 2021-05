Laurence CHEMLA

Le Groupe Lucky Cube que je dirige est un groupe de 3 magasins sous enseigne Alain Afflelou. Nos magasins sont situés à Paris 16, Paris 12 et Rueil Malmaison et sont conformes au tout dernier design de magasins Alain Afflelou. Nos opticiens sont à l'écoute de leurs clients pour les conseiller avec attention, et pour trouver l'équipement optique qui répond à toutes leurs attentes. Un large choix de montures tendances, créateurs mais aussi "made in France"​ y sont proposées, sans oublier l'espace dédié exclusivement aux enfants. Nous développons également dans nos magasins une activité d'audioprothèse, sous enseigne Alain Afflelou Acousticien.

Nous recherchons régulièrement des opticiens diplômés motivés et ambitieux souhaitant participer à la belle aventure de notre groupe qui se développe fortement années après années.



