Dans le but de me réorienter dans le secteur social, j'ai choisi de me former au métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L 'envie d'assister mon prochain, les personnes protégées et les aider à gérer leur budget, leur patrimoine. Durant cette formation, je mets en adéquation mes connaissances aves les pré requis de ce métier.