Laurence DE LA ROQUE

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Après des études d'anglais, j'ai fait le CPSS pour devenir assistante de direction. J'ai occupé plusieurs postes d'assistante qui m'ont apporté une grande expérience et diversité dans mes fonctions. Aujourd'hui, je ne souhaite plus être assitante de direction, pour évoluer vers un poste autonome et créateur. En confiance, je donne beaucoup et ne recherche pas mon intérêt mais celui de l'entreprise.



Mes compétences :

Force de proposition

Réactive