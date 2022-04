Laurence DE SUSANNE

A 22 ans, après 5 ans d'études, j'ai débuté comme journaliste économique : Nouvel Economiste, Usine Nouvelle...Puis je suis entrée, en tant qu'agent contractuel, au service de l'intérêt général [habituellement on dit "au service de l'Etat"...;-) ].

Pionnière de l'internet dans la sphère publique, pionnière de l'internet au service de tous, j'ai créé la racine "gouv" , dirigé "l'Atelier interministériel pour la diffusion de l'internet dans les ministères" (c'est François Fillon qui m'a nommée à ce poste passionnant), crée le premier site internet interactif ministériel, milité pour l'accessibilité des sites (règles du W3C qui n'étaient jusque là quasiment pas appliquées en France). C'est alors qu'il m'a été demandé de piloter le département multimedia du Service d'information du gouvernement ! J'ai alors créé le site internet du GouvernementArray (jusque là il n'existait qu'une vitrine très "light" dédiée uniquement aux communiqués de presse et aux discours du seul Premier ministre). Première conférence de presse en streaming, premiers forums gouvernementaux notamment sur le commerce électronique... Couverture, heure après heure, de la guerre du Kosovo. Création aussi deArray et de l'extranet des Préfectures. Trois sites à enrichir et piloter au quotidien avec une équipe de six personnes, la plupart tout juste sortis de leurs études! Mais la motivation et la passion étaient dans les rangs. La difficulté n'a jamais -ou presque- était dans la technique mais dans la fiabilité des informations (et des photos + vidéos) que nous mettions en ligne. Un travail épuisant de recherche de l'information auprès des sources, de vérification, de croisement des infos...Bref du journalisme encore et toujours.

Jusqu'en 2005, j'ai travaillé dans ce secteur, notamment auprès du Cabinet de Claudie Haigneré, puis de la Direction du développement des médias. Avec en point d'orgue le pilotage dune grande réunion de tous les animateurs de cyber-espaces publics à Marseille (de plus de 400 personnes).

Août 2005 : je démissionne pour aller travailler ailleurs et découvrir d'autres terres. L'Océan indien occidental. La Réunion puis Mayotte. Retour au journalisme mais en "free lance". Création et rédaction en chef de sites internet :Array,Array, articles pour des magazines économiques locaux. Mais aussi conseil en communication, notamment auprès d'une grande entreprise installée à La Réunion victime de détournement de fonds. Une mission intense, très concentrée dans le temps et, heureusement, couronnée de succès.

Janvier 2013 : passions et énergie intactes. Organisation d'un salon pour la première association de formation médicale continue de France fmc-ActioN (2010), création deArray, et toujoursArray.

Ah! j'oubliais : en novembre 2011, j'ai traversé l'Atlantique sur un voilier de 13m, à deux, sans moteur et...sans pilote automatique. Casamance > Brésil en 19 jours. Très belle expérience!





