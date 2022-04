Laurence DE VARAX (RUDDER)

Ma motivation : Comment accélérer le business de mes clients grâce au digital ?



Mes outils pour y répondre : Recommandation & Roadmap stratégique, Hackathon, Dispositifs omnicanaux qui doivent comporter une réelle valeur d’usage pour les clients finaux, Accompagnement au changement & suivi des BU concernées, KPI et pilotage ROI





Conseil / stratégie / Conduite du changement : Organisation et animation de Hackathon, Veille stratégique, inspiration et ateliers collaboratifs chez de nombreux clients (L’Oréal Luxe, Afflelou, Galeries Lafayette, Bayer, MAAF, Monsieur Meuble, Royal Canin….).



Expertises Web: Acquisition et performance, CRM, Marketing relationnel, Stratégie Omnicanal, Web-to-store et ROPO. Stratégie de marque - Branding, Lead management ou E-commerce.



Typologie de projet : Plans d’animation et communication événementielle digitale online et/ou instore, marketing automation, Business Intelligence, programmes relationnels B2C – B2B, création de site conception UX et Ergonomie, analytics, et référencement.



Conduite de projet : Organisation processus de travail et équipe, accompagnement en conduite du changement, définition plannings et plan prévisionnel de résultats. Contrôle des coûts et des budgets. Suivi de la facturation, excellentes connaissances techniques.



Management d’équipe : recrutement, coordination et suivi, organisation des plannings, et du reporting, définition et suivi des objectifs.



Gestion commerciale : Prospection, partenariats, relation clientèle (B2B et B2C), définition et mise en place des outils commerciaux (discours commercial, site internet, plaquette B2C et B2B, dossier de presse…)



Mes compétences :

Cms

Communication

Communication online

E CRM

Magento

Marketing

Marketing direct

Microsoft CRM

Online

Stratégie

Stratégie de communication

Web

Web marketing