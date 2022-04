Laurence DEGOUL-SAINT-JEAN

Dynamique et motivée, j'aime relever de nouveaux défis. Voici les principales compétences professionnelles clés:



- Travailler, échanger et communiquer au sein d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

- S’adapter et s’intégrer rapidement dans un milieu professionnel ou culturel inconnu

- Rechercher des solutions atypiques pour tenir compte d’un environnement en évolution

- Travailler sur le terrain pour rechercher des solutions pragmatiques et créer une connexion avec les acteurs locaux

- Se former pour apprendre de nouvelles compétences



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Management

Travail en équipe

Relations internationales