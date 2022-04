Laurence DELBREIL

Organisée, créative, efficace et rapide, j’ai le sens des responsabilités et m’adapte aux diverses situations.



Mes compétences :

Réaliser la maquette

Sélectionner dans des bases de données

Analyser les besoins et traduire le concept

Réalisation et contrôler le support

Concevoir et réaliser les éléments graphiques

Traitement colorimétrique

Mettre en page et enrichir les documents

Respecter les régles graphiques et typographiques

Réaliser et vérifier les épreuves de contrôle

Respect des contraintes d’impression

Sieges