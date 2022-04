Laurence DELOUARD

Je réalise sur mesures toute votre décoration ameublement, également l'habillement sur mesures ;

Je réalise aussi tous vos projets de patine sur meubles;

Je donne également des cours de couture ;



Voici l'ensemble des prestations que je réalise sur mesures et à la demande:



*Voilages,Double-Rideaux,Coussins,dessus de lit ....



*Créations, Réalisations sur mesures ,habillement...



*Redonner un nouveau look aux anciens meubles ,peinture,céruse,patine....



*Création d'abats -jour....



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires;Merci.



Mes compétences :

Conception