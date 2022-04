Bonjour et bienvenue à tous,



Ayant une expérience des plus variées dans le domaine de l'administratif (hôtesse d'accueil, assistante paie, assistante polyvalente, assistante bureau d'études...), allant de missions intérim aux CDD aussi divers que variés



Une évolution au cours de ses 5 dernières années. .. de l'assistanat au statut de VRP en conseil patrimonial en passant par les appels d'offres, le courtage et EDF entreprises.



Mais aujourd'hui, uite à un changement dans ma vie personnelle, je suis de nouveau assistante en intérim.



Je suis toujours aussi motivée et passionnée par ce que je fais.

Belle découverte à vous et n'hésitez pas à me contacter !



Laurence DEPRAZ



Mes compétences :

Assiduité

Autonomie

Adaptation

Détermination

Rigueur

Conseil

Écoute