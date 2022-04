Laurence DERNONCOURT

Je suis actuellement ingénieur sur la gestion des déchets radioactifs du démantèlement chez EDF, où j'ai précédemment effectué mon alternance avec le master ITDD spécialité démantèlement. J'ai également un master dans les matériaux du nucléaire. Je suis mobile en France et à l’international.



Je suis aujourd'hui impliquée dans l'organisation du colloque "Atoms for the future 2017" de la SFEN JG.



En parallèle de mes études à Lyon, je me suis fortement impliquée dans la vie de l'université, au travers de deux associations qui me tiennent à coeur : l'ASUL Equitation qui gère la pratique de ce sport au sein de toute la communauté étudiante de Lyon (500 adhérents) et l'APL (Association des Physiciens de Lyon 1), dont j'ai participé à la création, qui a pour but de créer du lien sur le campus et au delà, autour de la physique. J'ai également été représentante étudiante élue au département de physique de l'université Lyon 1 durant deux années durant lesquelles j'ai participé à l'évolution du département.



Je pratique assidûment l'équitation depuis 23 ans, ce qui me permet de conserver un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

LaTeX

Pack Office

RBS/NRA/ERDA

C/C++

Habilitation PR1 - RN (dec. 2015)