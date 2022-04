Laurence DESSEAUX

Détentrice d'un savoir-faire dans plusieurs corps de métiers de la comptabilité, de la paie, de la gestion et la formation, je cherche à intégrer une entreprise dynamique et innovante comme la vôtre, où mes compétences pourraient être mises à contribution de façon efficiente.

En effet, je suis en mesure d’assurer toutes les opérations de comptabilité générale et analytique jusqu’à la clôture des comptes, les opérations de la paie jusqu'aux déclarations sociales et fiscales, de façon autonome en m'adaptant rapidement à de nouveaux périmètre et environnement pour réaliser un travail pertinent et professionnel.

La formation, l'informatique, la paie et la comptabilité sont mes passions depuis toujours, Je me réalise à transmettre mon métier, notamment en tant que tutrice de stagiaires reçues dans le cadre de stage de réinsertion professionnelle.

Je dispose d'un bon sens relationnel et d'une capacité d'écoute et mes principales qualités sont la fiabilité, la réactivité, l'autonomie, l'investissement personnel, l'organisation, le management et supervision d'équipes comptables.

Je développe une plateforme de formation en comptabilité paie fiscalité gestion (Titres RNCP COMPTABE ASSISTANT et COMPTABLE GESTIONNAIRE) afin de proposer des parcours individualisés pour s'adapter à l'individu.

Laurence JOURNEE- Desseaux



Mes compétences :

Paie

Comptabilité

Contrôle de gestion

Reporting

Management

Fiscalité

Formation