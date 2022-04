Laurence DEVIMEUX

Www.designdelo.com



SOUHAITEZ-VOUS LANCER UNE IDENTITE GRAPHIQUE A LA HAUTEUR DE VOS ENJEUX ?



Souvenez-vous de l'image du tgv, lorsqu'il s'est doté d'un logo métallisé symbolisant vitesse et puissance se retrouvant à l'envers en forme d'escargot... Adapté pour un train à grande vitesse ?

Prenons la marque "Michel et Augustin", en jouant la carte de l’originalité et de l’humour, elle a su se différencier des secteurs encombrés des biscuits et des produits frais...





DESIGN DE LO associe CREATIVITE, SENSIBILITE & ORIGINALITE pour SERVIR VOTRE IMAGE



- Réflexion globale sur vos valeurs et vos problématiques

- Trouver le ton juste et efficace sur des concepts graphiques novateurs

- Déclinaison multi supports (print/web/espace) pour un design global cohérent

- S'entourer de partenaires compétents et complémentaires



Vos concepts sont EXCEPTIONNELS,

Un design graphique percutant est 1 LEVIER DE CROISSANCE,

DESIGN DE LO vous invite à parcourir SES CREATIONS



Mes compétences :

Création graphique Logotype

Création graphique Stand/Archi interieure

Création graphique Plaquette/ Print

Création graphique Site web/Appli mobile

Communication

Conseil en aménagement/coach deco