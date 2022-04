Laurence DEVISME

Spécialiste en Regroupement de crédits et montages patrimoniaux complexes:



- Rachat de soultes

- Financement d'indemnités compensatoires,

-Financement de donations, droits de succession,

- Restructuration de comptes courants de SCI,

- Regroupement de crédits immo et conso



Opérations de courtage en crédits certification ORIAS n° 16001928

Région de Nantes-Saint Nazaire La Baule.



Mes compétences :

DH référente

Création de réseaux et mise en place d'opérations

Communication et influence

gestion de projets régionaux et nationaux

Rigueur, Autonomie,sens des responsabilités