Laurence DIEP

Responsable Comptable & Financière



32 années d'expérience au cours desquelles j’ai franchi les différents échelons qui m’ont permis d’accéder à la direction comptable et financière au sein d’une Société Conseil à Paris.

Dans le cadre de mes fonctions j’ai été amené à gérer des dossiers de nature diverse et j'ai fait preuve de grandes capacités d'organisation d'adaptation et de réactivité.

Maîtrisant la Comptabilité générale & analytique, je possède une très bonne expertise des analyses du reporting



Mes compétences :

Sage

ILUCCA GESTION NOTES DE FRAIS - FICHE DE TEMPS - C

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010