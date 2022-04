Laurence DJEBARI

Sous la hiérarchie directe du Directeur Marcoms EMEA basé à Londres



. Définition et mise en place du plan Marcoms en adéquation avec la stratégie de l’entreprise

. Définition & optimisation du budget associé

. Vente du plan Marcom auprès des fabricants avec mise en place d’un partenariat de coopération financière

. Suivi et responsabilité du budget Marcoms – Reporting mensuel

. Définition & exécution des actions Marcoms :

- Création des supports de promotions des ventes

avec reporting du ROI

- Création d’un magazine mensuel d’informations &

promotions

. Définition & Création des campagnes publicitaires

. Organisation des événementiels (Expositions / Salons professionnels / Journées thématiques)

. Définition des besoins & création des supports d’outils d’aide à la vente (catalogues, listes de prix, argumentaires produits…)

. Mise en avant de la marque, des produits et services suivant la charte graphique du groupe

. Relations & communiqués presse

. Mise en place de programme d’incentive vendeurs

. Création d’outils de mesure du ROI

. Mise à jour du site Web / Intranet en collaboration avec le Webmaster

. Définition & Mise en place de VOC

. Interface avec la Force de ventes

. Collaboration étroite avec les chefs produits, le commerce, les intervenants extérieurs et fabricants

. Management d’une équipe