Laurence DOLLET

Vous n'avez pas le temps de revoir les règles grammaticales ou orthographiques pour éviter de faire des fautes dans vos documents professionnels ou personnels...



Rédiger est pour vous fastidieux et compliqué...



Je vous propose mon savoir-faire et mon savoir-être pour vous assister, tout en respectant votre style, votre personnalité, et vos objectifs, ce qu'un correcteur orthographique est inapte à faire!



Je suis correctrice-rédactrice, pigiste occasionnelle, auteur. Mes différentes expériences d'ordre professionnel, associatif et électif m'ont permis de développer des connaissances dans le domaine commercial, écologique, historique et littéraire.



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Créativité

Adaptabilité

Réactivité

Synthèse

Communication

Rigueur

Animation