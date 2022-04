Laurence DOMMANGET

Actuellement inscrite à Pôle Emploi, j’intégrerai l’année prochaine un BTS Assistant de Gestion PME-PMI au GRETA de Châlons-en-Champagne.



J’ai choisis ce BTS Assistant de Gestion PME-PMI car il permet d’être polyvalent. Ainsi, il propose un éventail de choix en termes de carrière, il regroupe les principales tâches de gestion au sein d’une entreprise



• Administratif

• Comptable

• Commercial



Etant motivée j'ai choisi de suivre ma formation en alternance qui dispose de nombreux avantages pour ma future carrière ainsi que pour l’employeur qui m’accueillera. Notamment l’exonération de certaines charges patronales, renforcement de l’équipe à coût réduit.



Autonome, organisée et polyvalente, j’ai pu développer ces compétences au cours de plusieurs expériences en entreprises. Je serais heureuse de mettre à votre service mon dynamisme et mon sens du relationnel, et développer ces compétences.



Mes compétences :

Bureautique