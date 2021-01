Laurence DONZÉ

Une solution pour la maîtrise des coûts ! Une solution pour absorber des grandes charges de travail temporaires ou ponctuelles !



Active dans les domaines horloger et microtechnique depuis mars 2007, Nova-Dess s’adresse aux entreprises qui désirent sous-traiter leurs petits travaux de bureau technique afin de consacrer leur temps, souvent très précieux, aux grands développements



Spécialisations : Etudes et dossiers de plans de posages, outillages,…



Reprise de dossiers de plans et passage de la 2d à la 3d



Plans ou manuels de montage, ou de fonctionnement pour tous types de mouvements ou machines



Plans éclatés pour tous types de mouvements ou machines



Plans de décorations, squelettages, ... pour l'horlogerie



Reprises de dessins artistiques (designs) et modélisations techniques



Listes de pièces, nomenclatures, …



Mes compétences :

Dessin

Dessin technique

horlogerie

Technique