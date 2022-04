Laurence DU RÉAU (PORCHER)

Experience de plus de 10 ans acquise au sein de groupes internationaux leaders des services et de la beauté : American Express et Sephora.



Compétences :

-Définition et mise en oeuvre de campagnes CRM multi-canal - stratégie, définition du plan CRM, suivi opérationnel et pilotage des indicateurs de performance (offres clients, nouveaux produits, soirées privées...)

-Maîtrise opérationnelle des métiers du CRM - connaissance clients, ciblage, outils CRM, analyse des résultats, E-marketing, suivi budgétaire (10M€)

- Animation d'un programme de fidélisation à niveaux

- Gestion de comptes clés : acquisition et suivi de nouveaux partenaires ou marques.

- Management externe et interne (équipe, logistique, fournisseurs, réseaux)





Etudes effectuées à Nantes (IAE spécialisation Marketing)

Scolarisation effectuée à l'étranger (New-York)

Etudes partagées entre la France et Londres



Mes compétences :

Cosmétiques

Distribution

Distribution sélective

Express

Luxe

Marketing

Marketing direct

Microsoft CRM