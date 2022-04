Laurence DUDEK

Conseiller en communication interpersonnelle

Psychothérapeute, adultes et enfants

Relaxologue



Thérapeute praticien en PNL et HE

Enseignante certifiée en TRA

Diplômée de l'Université de Lille



Gestion du Stress

Thérapie brève

Médiation familiale



Sevrage tabagique, Préparation aux examens, difficultés scolaires, énurésie, obésité, anxiété...



Adultes, enfants, couple et famille.



15 ans d'expérience



Mes compétences :

Coaching

Consulting

Gestion du stress

Maroc

PNL

Psychothérapeute