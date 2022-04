Laurence DUPREUILH

Travaillons ensemble :



Je propose de vous rencontrer afin de vous proposer mes services en tant que Community manager, rédactrice web spécialisée dans la destination Landes et Pays Basque. Que vous soyez hébergeur, restaurateur, prestataire d’activités ou commerçant je peux vous aider à développer votre activité.



Je réalise des diagnostiques personnalisés de votre communication, et vous propose si besoin une élaboration de stratégie de communication.



Il existe plusieurs possibilités de collaboration : partenariats, rédactions d’articles, réflexion sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Si une collaboration avec moi vous intéresse, je vous invite à me contacter via le formulaire de contact. Nous trouverons ensemble la meilleure option pour une opération de communication digitale réussie.



Si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et ma personnalité, je vous invite à consulter ma page à propos de moi .



Un article sur vous, publié sur mon blog :



Je peux vous proposer de la visibilité en publiant un article concernant votre activité sur mon blog, Mamz’elle Ideia.



Travailler avec un blogueur free-lance présente de grands avantages : un blog dispose d’une audience ciblée , vous permet d’avoir une visibilité à court terme (réseaux sociaux) mais aussi à long terme (article publié à vie sur le blog), de bénéficier de contenu de type expérientiel sur votre activité, de renforcer votre image de marque et enfin d’améliorer le référencement de votre site web.



L’avantage de ces parutions est qu’elles sont immédiates, peu onéreuses et partagées sur vos réseaux sociaux et vos sites internet.



Je respecte la ligne éditoriale des produits. Je n’écris que sur des endroits que j’estime de qualité et où je suis allée. J’écris toujours moi-même mes articles et tiens à rester libre de mes opinions et de mes choix éditoriaux. Je n’accepte donc ni articles ni liens sponsorisés.



N’hésitez pas à me contacter pour me demander davantage d’informations sur les blogs et me parler de votre projet, nous en discuterons ensemble !



Rédaction de contenu pour votre site web, page Facebook pro ou Blog :



Vous souhaitez dynamiser votre communication mais vous n’avez ni le temps, ni les compétences en interne ? Vous avez besoin que quelqu’un rédige les textes de votre site web, pages Facebook pro ou blog ? Je vous propose de me venir vous rencontrer afin que nous fassions le point sur vos besoins.



Je travaille à la carte avec ou sans contrat d’engagement.







Exemples de réalisations



Création d’une page Facebook Pro de l’Hotel des Basses Pyrénées https://www.facebook.com/hoteldesbassespyreneesbayonne



Refonte du site Web de l’Hôtel des Basses Pyrénées : Création d’un cahier des charges, Création d’une ligne éditoriale, rédaction de contenu, Mise à jour régulière du site. (Site crée par l’agence Zazpi.com)



http://www.hotel-bassespyrenees-bayonne.com/fr/



Rédaction des articles de blogs intégrés au site internet



http://www.hotel-bassespyrenees-bayonne.com/fr/le-blog.html



N’hésitez pas à me contacter.



Je reste à votre disposition,



A très bientôt



Mes compétences :

Dynamisme

Stratégie commerciale

Autonomie professionnelle

Communication

Promotion des ventes

Rédaction de contenus