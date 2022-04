Laurence DURFORT

MES AMBITIONS



Contribuer au développement économique de ma BU.

Créer les conditions favorables à un management responsable & efficace.

Assurer la performance par la motivation de mon équipe.

Asseoir mon leadership dans la montée en compétence de mes collaborateurs.

Me poser en garante du résultat tant quantitatif que qualitatif dans l’objectif

du dépassement des prévisions fixées.



MES COMPÉTENCES ET QUALITES



 Leadership, meneuse d’hommes.

 Forte capacité à relever les challenges et à identifier les opportunités.

 Aptitude à la Mesure de la performance, mise en place de plans d’actions CO.

 Détermination, dotée d’un sens aigu du travail.

 Rigueur et Organisation.



Mes compétences :

Compétitrice

Pragmatisme

Responsabilisante

Leadership

Communicante

Interaction

Esprit d'initiative

Vision