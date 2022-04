Laurence DURIEZ

Après 13 ans chez KUEHNEN+NAGEL où J'ai fait de la préparation, du contrôle, la mise en place d'un dossier, de la gestion de stock et chef d'équipe je suis à la recherche de nouvelles opportunités

Je suis mariée et ai 3 enfants qui ne sont plus à ma charge.

je cherche actuellement un poste dans le Nord Isere ou sa région en logistique. Je suis prête à une formation si nécessaire.

Je suis travailleuse, n'ai plus de contrainte familiale .

Je suis mobile.

J'aime relever des défis et suis ouverte à toute expérience qui m'apporterait connaissances et accomplissement de soi.

J'ai appris beaucoup sur le relationnel, l'organisation et la gestion des équipes et du matériel au cours de ma carrière.

Je veux mettre ces connaissances au service de tous.



Mes compétences :

Bonne expérience de la logistique

Travail sur Infolog et Logistar

Maitrise de Word, Excel et Power point

Travail avec TMS