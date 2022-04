Laurence EMMANUELLI

Assurément passionnée de mode depuis ma plus tendre enfance, j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel toute la palette textile: qui part de la création, en passant par la conception et jusqu'à la fabrication.

Ayant intégré toute la chaîne textile, cela me permet d'avoir une vision globale du produit, et de pouvoir anticiper à bien des maillons de la chaîne.

Forte de ces expériences passées et actuelles, je mène de front ma carrière en assurant un poste de responsable de collection chez PYRENEX à temps plein et une activité de free-lance en temps que directrice artistique de collection depuis maintenant 2 ans.



Mes compétences :

Ambition

Coloration

Création