Laurence ESTEVE DE PALMAS

Avocate spécialisée en droit de l’environnement.

Avocate fondateur et associée au sein du cabinet EdP Avocats.



J’exerce mon activité essentiellement dans les domaines suivants :

Domaine du droit de l’environnement –sites pollués, installations classées-, et des problématiques associées en droit de l’immobilier, droit public et de l’urbanisme.



Je suis inscrite au barreau de Paris et j'ai ouvert un cabinet secondaire à Bordeaux.



Mes compétences :

Droit immobilier

Audit environnemental

Droit de l'urbanisme

Aménagement foncier

Conseil & Contentieux

Développement durable

sites et sols pollués

Droit de l'environnement

Photovoltaïque