Laurence FARABET

Secrétaire de formation, j'ai pu travailler dans ce secteur pendant plusieurs années, puis de part la conjoncture économique, je me suis tournée vers d'autres profils. Cela m'a permis d'acquérir d'autres connaissances. Aussi je peux me qualifier de polyvalente, car je sais m'adapter à toutes sortes de situation.



Comme indiqué plus bas, j'ai deux passions. La première est celle que j'ai depuis mon enfance : l'équitation, ou plutôt les chevaux. J'ai le niveau galop 7, après une formation dans l'équitation classique, je me suis tournée vers le western, je m'intéresse beaucoup à l'éthologie. Je suis propriétaire d'un cheval que j'ai acheté à l'âge de deux ans (il est né en 1988)



Mon deuxième centre d'intérêt est le jardinage, la nature. Je possède beaucoup de plantes tropicales, et je ne compte plus les vivaces qui sont dans le jardin. M'occuper des plantes, les voir s'embellir de jour en jour est pour moi une satisfaction personnelle. J'utilise des méthodes naturelles et je n'emploie pas de produits chimiques car je tiens à préserver mon environnement.







Voici l'adresse de mon blog



http://mesplantes.blog4ever.com



Mes compétences :

Cavaliere

Manutentionnaire