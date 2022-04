Laurence FERREIRA

Titulaire du diplôme d'Assistant de Service Social obtenu par le biais de la VAE en janvier 2012, je souhaite aujourd'hui intégrer le service social d'une entreprise afin de mettre à disposition mes compétences professionnelles tout en les développant. En effet, le domaine du service social en entreprise constitue pour moi un changement tout en me permettant de poursuivre mon expérience professionnelle avec de nouveaux champs d'investigation intellectuelle.

Je pense que mes capacités relationnelles, d'écoute auprès de publics fragilisés et d'analyse constituent un atout.

Le réseau professionnel que je suis parvenue à créer au cours de mes expériences constituera également un soutien qui me permettra d'aborder de nouvelles fonctions professionnelles.