Laurence FERRIER

J'ai exercé le métier d'éducatrice de jeunes enfants durant cinq ans avant de décider de poursuivre ma formation vers un CAFERUIS et un Master I en politiques sociales, afin de compléter mes compétences en management d'équipe, en gestion administrative et budgétaire. Je suis à présent à la recherche de mon prochain challenge professionnel: un poste mêlant autonomie et dynamisme et dans lequel j'aurais l'occasion de mettre en valeur mes capacités à fédérer des professionnels.



Mes compétences :

Etude des organisations : comprendre ses atouts, s

Reflexion, conduite de projet, fédération d'une éq

Communication: valorisation des pratiques professi

Methodologie de démarche-qualité

Droit du travail, droit des usagers

Maitrise des fondements de la culture bientraitant