Laurence FIESSINGER

Nos thémes de missions:

1) Développer la transmissibilité des entreprises

Pour se doter des moyens d'organiser et d'optimiser les conditions de réussite de la succession de leur organisation, nous accompagnons les chefs d'entreprises qui souhaitent éclairer leur vision et leur analyse du facteur humain dans l'entreprise.







2) Assessment Center: Evaluation et développement des compétences

Amélioration de la performance des équipes dirigeantes et des équipes commerciales

Bilan de développement professionnel, Bilan de compétences

La GPEC dans les entreprises

Gestion des parcours: Conseil en stratégie pour la mobilité interne

Coaching: Process Com et Systémique

Politique GRH pour les seniors de l'entreprise



Mes compétences :

Transmission d'entreprise

Conseil

Marketing

Management

Communication

Fusions acquisitions

Coaching

Gestion des compétences