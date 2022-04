Laurence FILSTROFF

Depuis janvier 2015j je suis directrice de l'agence de l'île verte à la banque Rhône Alpes.

Mon rôle est d'animer une équipe de conseillers de clientèle particuliers et conseillers de clientèle de professionnels afin de développer et de fidéliser une clientèle patrimoniale, et moyenne gamme.

Ce développement passe par des relais à activer, à dynamiser et à relancer régulièrement.

je gère également un fonds de commerce de clients patrimoniaux et professionnels haut de gamme.

Auparavant, la Banque Rhône Alpes m'a confié l'ouverture de l'agence d'Eybens en septembre 2006.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Autonomie

Management