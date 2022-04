Laurence FLAMANT-BELLUARD

Plus de 15 ans d’expérience en marketing et en communication dans le domaine des services et du B2B. Aujourd'hui au service des entreprises et des associations pour les aider à définir et mettre en oeuvre leur stratégie marketing-communication.



Mes domaines de compétences :



• Marketing stratégique et opérationnel,

• Marketing digital,

• Communication interne, externe et événementielle,

• Relations presse et Relations Publiques,

• Communication de Crise.



Mes compétences :

Santé

Communication

Marketing

Relations presse

Restauration

Développement Durable

Réseaux sociaux

Gestion de crise

RSE

Management

Marketing opérationnel

Communication interne

Marketing stratégique

Marketing digital

Internet

CRM

Blogging

Communication externe