Laurence FONTAINE

En phase de démarrage ou pour répondre à un surcroît d’activité, le secrétariat indépendant se destine aux TPE, PME, professions libérales et artisans. Il apparaît comme une solution très adaptée qui présente de nombreux avantages :

= > Simplicité : pas de contraintes liées à une embauche classique. La signature du devis et des conditions générales de vente lance la prestation de service. La durée de la mission, les dates d’intervention, la liste des tâches confiées ainsi que le montant des honoraires et le mode de règlement sont précisés avant le démarrage de la mission.

= > Souplesse : idéal pour des besoins ponctuels ou des besoins réguliers dont le faible volume rend difficile une embauche. La prestation peut être interrompue facilement, sans procédure ni engagement de durée.

= > Economie : pas de charges salariales, seul le travail effectué est facturé. Un budget à ne pas dépasser peut être fixé au préalable. La TVA est récupérable sauf pour les statuts bénéficiant d’exonération (auto-entrepreneurs ou statut micro-entreprise). Si la mission est effectuée en télétravail, la secrétaire indépendante dispose du matériel nécessaire et des logiciels bureautiques et comptables les plus courants.

= > Confidentialité : La secrétaire indépendante est tenue au respect de la confidentialité des données. Elle peut le formaliser en remettant à son client un engagement écrit signé par ses soins avant le démarrage de la mission.

Outre ces avantages, il ne faut pas oublier que la secrétaire indépendante est aussi un entrepreneur à son compte qui connaît les mêmes problématiques que les vôtres.

En règle générale, elle a une expérience professionnelle solide qui lui a permis d’acquérir les compétences professionnelles indispensables. Souvent polyvalente, elle dispose de qualités essentielles telles que l’organisation, la rigueur, l’aisance rédactionnelle et le sens de l’analyse.



Devis gratuit et adapté à vos besoins.

fontainelaurence25@gmail.com



Mes compétences :

Assistance administrative

Assistante commerciale

Assistante de gestion