Laurence FORLINI

Je suis coach certifiée par l'Institut de Coaching International de Genève et maitre Pnliste.

J'interviens dans les entreprises afin d'améliorer et d'optimiser les compétences et les ressources des équipes et de leurs dirigeants.

J'interviens dans les domaines personnels, professionnels ou collectifs.



J'ai exercée durant 20 ans à des postes à responsabilité et à des fonctions de dirigeante au sein de Start-up internet, j'ai acquit une grande expérience dans le management et dans l’accompagnement d’entreprises en forte croissance ou en cours de fusion.



Mes compétences :

Cahier des charges

E commerce