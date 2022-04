Note sur l’auteur



Laurence Fort est artiste peintre. Ses qualités d’écoute et sa compréhension de l’autre l’ont très vite entraîné vers l’Art-Thérapie. Elle est ainsi certifiée en Art-Thérapie en 2002. Diplôme obtenu à l’INECAT (Paris).

Son expérience est acquise pendant 10 années auprès des personnes âgées à l’Hôpital Pasteur de Poitiers. Dans le même temps elle organise des ateliers pour des enfants et des adultes de tous âges et d’horizons différents. Passionnée de relations humaines, elle est toujours motivée par de nouveaux projets et déploie aujourd’hui ses ateliers d’Art-Thérapie avec des enfants en difficultés ainsi que des groupes « Cœur de Femmes ».

C’est pendant ces expériences diverses qu’elle a ressenti la nécessité de partager sa méthode et sa pratique personnelle.

Plus que des ateliers, ces « rencontres humaines » sont ainsi l’essence même de ce livre qui veut également être un « manuel pratique » pour tous ceux qui souhaitent comprendre l’Art-Thérapie au travers d’expériences vécues.

Grâce aux travaux, aux photos et aux indications pratiques l’auteur nous fait découvrir les bénéfices de sa méthode.







Mes compétences :

Art thérapeute Expérience