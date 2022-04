Laurence GABOURY

Plus de 10 ans d'expertise dans les médias et plus particulièrement dans la problématique MultiChannel, j'accompagne les annonceurs dans leur développement (conseil stratégique) et leur acquisition (rentabilité de leurs investissements)



Expertises :

- Média : print-digital

- SEO/ Display / Social / CRM

- Stratégie de marque

- Stratégie digitale

- Développement commercial

- Management

- Brand content

- Evénementiel

- Custom Publishing



Atouts :

- Culture entrepreneuriale

- Agilité et réactivité

- Rigueur et esprit de synthése

- Aisance relationnelle

- Maitrise de la présentation écrite et orale