Laurence GALLAIS

Tout en continuant mon travail de psychologue, je me suis intéressée à la naturopathie, pensant que tout symptôme apparent n'est qu'une conséquence d'un dysfonctionnement profond, comme je le concevais déjà dans ma profession de psychologue.

J'ai donc entrepris une formation de naturopathe à l'école CNR André Lafon car celle-ci associait la psychologie à la naturopathie.

C'est lors de ma formation de naturopathie que j'ai découvert la bioélectronique Vincent, méthode absolument fantastique dont je pressentais alors le large spectre d'investigation, même si je n'en comprenais pas grand chose au début.

Je n'ai cessé d'apprendre avec la BEV et je continue de découvrir encore tous les jours à quel point cette méthode est géniale !

Elle satisfait pleinement mon esprit de recherche car je pense que les découvertes en sont infinies !



Sous la gentille pression de quelques amis thérapeutes, j'ai commencé il y a 3 ans à proposer des formations pour les professionnels, et maintenant, pour tout public.

J'essaie de vulgariser au mieux cette méthode afin que le plus grand nombre y ai accès, cette méthode permettant de devenir complètement autonome dans le domaine de la santé, mais aussi de l'agriculture, du maraichage, de l'élevage...partout où la Vie s'exprime...s'exprime la BEV...



Mes compétences :

Formatrice

Naturopathie