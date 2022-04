Laurence GALLEY

Bienvenue sur mon profil viadéo!



Diplômée d'un Master 1 à l'EFAP Lyon et dun Master 2 à lUniversité Paris Dauphine, j'ai terminé en mars dernier un contrat de presque deux ans en tant que chargée de mission action culturelle & communication à lInstitut Français du Burundi.



Plusieurs expériences en théâtre, festival et compagnie, notamment à l'international ainsi que 3 années passées au sein du Trait d'Union, agence de production de tournée spécialisée dans la danse, me permettent de justifier aujourd'hui de solides compétences en gestion, diffusion, communication et production, particulièrement dans le milieu de la danse contemporaine.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus: laurencegalley@live.fr



A bientôt!



Mes compétences :

Production

Gestion administrative

Développement international

Communication culturelle

Gestion événementielle