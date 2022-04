Laurence GALLIANO

Après une expérience enrichissante en communication, j’ai souhaité m'orienter sur un métier plus en accord avec mes centres d’intérêt.

Titulaire de la Licence Professionnelle Métiers de la Formation Individualisée en Insertion (MFII) à l’Université de Rennes 2, j’ai acquis une première expérience de terrain dans un organisme de formation durant laquelle j’ai accompagné des personnes sur la construction de leur projet professionnel.

Aujourd'hui mon parcours atypique et ma personnalité dynamique et ambitieuse sont un atout pour exercer dans la formation pour adultes et l'accompagnement de publics en insertion.





Mes compétences :

Accompagnement individuel et collectif

Transmission de savoirs et savoir-faire

Construction de projets professionnels

Résolution de problèmes

Dévoloppement de partenariats

Veille sur l'activité emploi-formation-insertion