Laurence GALLIEN

Mon expérience de plus de 12 ans en communication interne et externe, m’a permis d’appréhender une vision globale du métier, véritable atout au service de la stratégie d’entreprise, impliquant ses collaborateurs par le développement de la fierté d'appartenance et de la pérennité de leur adhésion.



Compétences : gestion de budget, plan de communication, outils et supports de communication off et on line, événementiel, gestion de projets, relations presse, community management, référencement SEO . SEM, gestion de contenu éditorial, veille technique et concurrentielle, animation des réseaux sociaux.



Mes compétences :

Intranet - Internet

Plan de communication

Gestion de projet

Chaîne graphique

Animation de réunions

Communication interne

Conception-rédaction

Reportages photos et vidéos