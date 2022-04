Laurence GARCIA CATALA

Sociologue, travailleur social, spécialiste en médiation et approche systémique, je me consacre depuis 10 ans à la mise en place de dynamiques de groupe participatives et de coopération.

J'utilise des méthodes et des outils pédagogiques innovants pour les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, destinés à améliorer l’efficacité relationnelle des collectifs.

Je propose une approche originale « sur-mesure », privilégiant la formation-action, in situ.



Mes compétences :

Ingénierie de formation