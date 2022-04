Laurence GASTINE

J'ai commencé ma carrière de Consultante chez Business At Work après une expérience significative dans le domaine du management de la qualité et de l’organisation.

J'interviens aujourd’hui en tant que Consultante sur des missions de conseil en organisation et systèmes d’information des grands projets d’entreprise.

Les projets à forts enjeux m'ont permis d’appréhender :

_La démarche et de la réalisation de l’urbanisme métier et applicatif des SI

-Le progiciel de gestion Oracle PeopleSoft. Je présente une expertise dans la gestion des droits d’accès utilisateurs par le biais de cet ERP, ainsi que dans le processus Achat (mo-dule PO, Eproc)

_Les différents domaines fonctionnels/métiers couverts par la notion de "Finance & Supply Chain Management" ainsi que les différentes phases des projets

_Le BPM, le Management des processus et de la qualité

_Le Management de la relation client



Mes compétences :

Conseil

ITIL

Services

Audit

Togaf

Architecture

Urbanisme

Gouvernance

Coaching

Management

Gestion de projet

Business Process Management

Oracle

Formation