Bienvenue sur mon profil !



Titulaire du BTS « Assistant de Manager », je souhaite élargir mes compétences en préparant une Licence RESSOURCES HUMAINES, mention droit-économie-gestion, en alternance.

Ce qui me caractérise le plus : ma douceur et ma bonne humeur !

Ma passion pour mon travail et les relations humaines est très appréciée de mon entourage professionnel.

Mon parcours professionnel est à l’image de ma personnalité.

Ainsi, il se compose de deux parties bien distinctes et cependant très complémentaires :



1) Capacités de gestion et d’organisation - Esprit d’analyse et de synthèse :

- Conduire des projets

- Evaluer des dysfonctionnements

- Proposer des solutions

- Rédiger des rapports



2) Capacités d’écoute et d’empathie :

- Communication orale :

= > Accompagnement et transmission des connaissances ;

= > Accueil physique et téléphonique ;

= > Gestion des situations conflictuelles



- Communication écrite, artistique et informatique :

= > Création de supports de communication : affiches, cartes de visite, logotypes, slogans...

= > Création d'une encyclopédie animalière (synthèse et rédaction de 500 textes et plus de 500 illustrations).

= > Compétences informatiques : Pack Office, SAP, Gantt Project, Xmind, Primavera, Ulysse, QuarkXpress, Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver.

= > Langues utilisées : Français, Anglais, Espagnol



Mon adaptabilité rapide et mon esprit d'équipe me permettent de mener à bien les différents aspects techniques des interventions qui me sont confiées.

Vous voulez en savoir plus sur moi ? Voir mon CV web : http://www.doyoubuzz.com/laurence-gaudez

Intéressé par mon profil ? Contactez-moi : laurencegillot-gaudez@hotmail.fr



Mes compétences :

Informatique