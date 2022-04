Laurence GENECQUE

Enrichie d'une expérience dans le domaine du commerce et du service, j'ai développé de bonnes capacités d'écoute et ainsi renforcer mes compétences professionnelles. Attirée par le secteur du commerce, je suis capable de m'adapter facilement.



Mes compétences :

Entretenir un espace de vente

Réaliser l'étiquetage des produits en rayons

Contrôler l'état et la conservation des produits p

Identifier ses besoins, le conseiller

Identifier les besoins en approvisionnement

Vendre des produits ou services

Accueil des clients