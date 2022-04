Laurence Ghestem débute le violoncelle à l’âge de huit ans. Après un baccalauréat économique et les premiers prix des conservatoires de Nancy et de Strasbourg, elle part se perfectionner à Boston (USA) où elle obtient le Master's Degree of Music.



Elle est régulièrement invitée à jouer au sein des orchestres de Lille, de Strasbourg, à l'Orchestre de chambre de Paris, ou encore à l’Opéra National de Paris. En 2005, elle intègre le Quatuor à cordes Prima Vista avec lequel elle donnera plus de 60 concerts par an, en Europe et aux États-Unis. Passionnée de musique de chambre, elle se produit dans diverses formations et aborde tous les styles et époques de la musique.



En 2009, Laurence Ghestem suit une formation professionnelle d'excellence à l'Institut d'Études Supérieurs des Arts à Paris, et obtient un MASTER 2 en ADMINISTRATION DES PROJETS CULTURELS (Bac +5). Elle crée Version Concert l'année suivante, son bureau de production exécutive, organisation de concerts, administration, et conseils en communication.



Laurence Ghestem a effectué des missions auprès de structures prestigieuses telles que l'Opéra national de Paris, le concours Long-Thibaud-Crespin, France Festivals. Elle a collaboré avec différents artistes tels que Valentin Erben (Quatuor Alban Berg), des membres du Quatuor Ysaÿe, Menahem Pressler, des solistes de l'Opéra national de Paris. Elle a créé et a été la directrice artistique des Dîners-Concerts du Pavillon de la Tourelle pendant 4 ans, pour lesquels elle a également été responsable de la communication.



Actuellement, Version Concert est en charge de la production exécutive et de l'administration des Dérives au Lavoir (concerts de musique de chambre contemporaine et classique par des musiciens de l'Opéra national de Paris), et de Musique à Flaine (Festival et académie de musique de chambre de niveau international).



Mes compétences :

Production musicale

Direction artistique

Administration

Communication