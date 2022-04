Laurence GIL-HENNEBERG

Mes aptitudes actuelles me permettent de travailler comme Technicienne de Recherche, mais depuis mon choix de vie à la campagne, je suis en quête d'une reconversion professionnelle.



En effet, ayant été bercé par des activités artistiques depuis ma tendre enfance, j'ai pu m'essayer dans divers domaines tels que : la création de bijoux, l'artisanat Amérindien, la photographie, le théâtre, le chant (15 ans), la peinture et à présent le travail du bois et la pyrogravure....



J'aime tellement l'idée de créer que je rêve à présent de pouvoir m'épanouir dans un travail qui alliera cette qualité créative à mes compétences d'adaptation et d'autonomie



Je suis certaine que vous pourriez, vous lecteur de ce profil et qui avez une entreprise qui correspond à cette attente, m'aider dans cette démarche.



Au plaisir de vous lire et de pouvoir vous exposer mes motivations et mes profondes aspirations artistiques ....





Mes compétences :

Informatique